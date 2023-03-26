وزارة التجارة: تعرض فريق مراقبة إقتصادية للإعتداء بالعنف خلال الكشف عن مخزن عشوائي

وزارة التجارة: تعرض فريق مراقبة إقتصادية للإعتداء بالعنف خلال الكشف عن مخزن عشوائي

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 23:05 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس من الكشف عن مخزن عشوائي وحجز كمية 21,5 طنا من الخضر المختلفة (بطاطا، فلفل، طماطم، جلبانة، قرع أخضر، فول، باذنجان) من أجل مسكها لغرض بيعها والمضاربة فيها من طرف ذوات لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وقد تعرض فريق المراقبة الاقتصادية خلال مباشرته لهذه العملية إلى الاعتداء بالعنف المادي حيث تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية والمصالح الأمنية الاحتفاظ بالمعتدين، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263959



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 26 مارس 2023 | 4 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:38 15:55 12:32 06:15 04:47
Babnet
16°
 Babnet27° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.3 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1222°-1320°-1024°-827°-11
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    