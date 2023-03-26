وزارة التجارة: تعرض فريق مراقبة إقتصادية للإعتداء بالعنف خلال الكشف عن مخزن عشوائي

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس من الكشف عن مخزن عشوائي وحجز كمية 21,5 طنا من الخضر المختلفة (بطاطا، فلفل، طماطم، جلبانة، قرع أخضر، فول، باذنجان) من أجل مسكها لغرض بيعها والمضاربة فيها من طرف ذوات لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل.



وقد تعرض فريق المراقبة الاقتصادية خلال مباشرته لهذه العملية إلى الاعتداء بالعنف المادي حيث تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية والمصالح الأمنية الاحتفاظ بالمعتدين، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة.



