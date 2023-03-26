بنزرت: سرقة النصب التذكاري للصحفية شيرين أبو عاقلة

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 11:45 قراءة: 0 د, 24 ث
      
كشف مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس الاعلامي لطفي حجي ان النصب التذكاري الذي تم وضعه في 4 جوان 2022 بحديقة ساحة فلسطين ببنزرت تخليدا لذكرى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة قد تعرض للسرقة رغم تواجده في مكان مكشوف و محروس قبالة بلدية بنزرت.

و فتحت الجهات الامنية بحثا لكشف من يقف وراء هذه الجريمة التي اثارت استياء اهالي بنزرت خاصة لرمزية النصب التذكاري الذي يحمل خريطة فلسطين .



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