بنزرت: سرقة النصب التذكاري للصحفية شيرين أبو عاقلة

كشف مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس الاعلامي لطفي حجي ان النصب التذكاري الذي تم وضعه في 4 جوان 2022 بحديقة ساحة فلسطين ببنزرت تخليدا لذكرى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة قد تعرض للسرقة رغم تواجده في مكان مكشوف و محروس قبالة بلدية بنزرت.



و فتحت الجهات الامنية بحثا لكشف من يقف وراء هذه الجريمة التي اثارت استياء اهالي بنزرت خاصة لرمزية النصب التذكاري الذي يحمل خريطة فلسطين .







