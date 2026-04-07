إدارة الحرس الوطني تعلن عن إجراء تحويل جزئي في حركة المرور بإقليم الحرس بسيدي بوزيد يوم 9 أفريل

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحويل جزئي في حركة المرور بمرجع النظر، إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد، تزامنا مع تنظيم تظاهرة رياضية، وذلك في إطار تأمين حسن سير حركة المرور والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق.وأوضحت، في بلاغ لها اليوم ، أنّه سيتم غلق الطريق الجهوية عدد 125 (الطريق الحزامية الشمالية لمدينة سيدي بوزيد) في الاتجاهين وكذلك كافة الطرقات المتفرعة والمتقاطعة معها، بما في ذلك المسالك الفلاحية المؤدية إليها، موضّحة أنّ هذا الإجراء يمتدّ يوم الخميس القادم الموافق لتاريخ 9 أفريل، بداية من الساعة 07:00 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 ظهرا.وأكّدت في خصوص تحويلات المرور، أنّه يمكن للوافدين على مدينة سيدي بوزيد من الجهة الشمالية استعمال الطريق المحلية عدد 888 ومن الجهة الجنوبية مواصلة السير عبر الطريق الجهوية عدد 125 دون المرور بالمقطع المغلق، مع اعتماد المنافذ البديلة المؤدية إلى وسط المدينة.ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والجولان واحترام إشارات أعوان الحرس الوطني وكذلك توخي الحذر واستعمال الطرقات البديلة المتاحة.