ناجي جلول يعلن مثوله للتحقيق أمام فرقة أمنية

ناجي جلول يعلن مثوله للتحقيق أمام فرقة أمنية

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 09:41 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلن ناجي جلول رئيس ومؤسس الائتلاف الوطني التونسي مساء يوم السبت 25 مارس 2023 أنه مثل أمام فرقة أمنية للتحقيق..

وأوضح جلول في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك أن مثوله أمام الفرقة الأمنية بثكنة القرجاني واستنطاقه، جاء على خلفية ما أسماها ‘وشاية كيدية’، مضيفا أنه تم على اثره حجز هاتفه الجوال وابقاؤه بحالة سراح…



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263920



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 26 مارس 2023 | 4 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:38 15:55 12:32 06:15 04:47
Babnet
24°
 Babnet26° Babnet % 33 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1221°-1320°-1023°-827°-12
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    