ناجي جلول يعلن مثوله للتحقيق أمام فرقة أمنية

أعلن ناجي جلول رئيس ومؤسس الائتلاف الوطني التونسي مساء يوم السبت 25 مارس 2023 أنه مثل أمام فرقة أمنية للتحقيق..



وأوضح جلول في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك أن مثوله أمام الفرقة الأمنية بثكنة القرجاني واستنطاقه، جاء على خلفية ما أسماها ‘وشاية كيدية’، مضيفا أنه تم على اثره حجز هاتفه الجوال وابقاؤه بحالة سراح…







