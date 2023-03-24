في شكاية رفعتها وزيرة الثقافة: عدم سماع الدعوى في حق الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة الثقافة وموظف

قضت مساء اليوم الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان و إطارات وزارة الثقافة الناصر بن عمارة وموظف بوزارة الثقافة من اجل تهمة تعطيل حرية العمل اثر شكاية رفعتها عليهما وزيرة الثقافة خلال تنظيم وقفة احتجاجية نظمها العاملون بوزارة الثقافة للمطالبة بتحسين ظروف العمل....



