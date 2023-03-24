لسعد اليعقوبي "بدا عرض مسلسل الفلوجة مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير لمعهد في رادس"

لسعد اليعقوبي "بدا عرض مسلسل الفلوجة مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير لمعهد في رادس"

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 09:55 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تدوينة نشرها على صفحته على موقع فيسبوك إن “وزارة التربية وقعت عقدا مع صاحب القناة وسمحت بتصوير مسلسل الفلوجة بمعهد رادس بعد أن حولوا اسمه إلى معهد بورقيبة مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير للمعهد المذكور”.
وجاءت هذه التدوينة بعد الجدل الذي أثارته الحلقة الأولى من مسلسل “الفلوجة” الذي يعرض على قناة الحوار التونسي، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف لسعد اليعقوبي “حذرنا وزير التربية فتحي السلاوتي والذي اتضح أنه لم يكن على علم بهذا العقد وأن مصالحه قامت بإمضاء الاتفاق دون إعلامه ولكن الوزير عاد ليؤكد أن المسلسل سيخضع لرقابة الوزارة وستتوجه إلى الهايكا لطلب منعه لمخالفته العقد قبل حلول شهر رمضان”.

وأوضح اليعقوبي أن “العرض بدأ دون رقابة ولا حساب، يبدوا الأمر أكبر من مجرد بعض أثاث”.

وتجدر الإشارة إلى أن أحداث مسلسل الفلوجة تدور حول انحرافات سلوكية يعيشها التلاميذ في محيط المعاهد الثانوية.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 263827

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 24 Mars 2023 à 10h 24m |           
Ces Individus Veulent Restaurer l'Epoque Bien Révolue de l'Inquisition !

Hélas....ce Bien Lugubre Feuilleton-Fiction Relate des faits qui sont bien Courants et Habituels dans les milieux scolaires en Tunisie...
Les Responsables du ministère et des syndicats s'en soucient comme d'une guigne....et s'efforcent d'ignorer voire Cacher au Public se qui se passe comme tragédies dans plusieurs Etablissements Publics !

Un Coupable Déni de Responsabilité et du Ministère et des Syndicats !



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