لسعد اليعقوبي "بدا عرض مسلسل الفلوجة مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير لمعهد في رادس"

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تدوينة نشرها على صفحته على موقع فيسبوك إن “وزارة التربية وقعت عقدا مع صاحب القناة وسمحت بتصوير مسلسل الفلوجة بمعهد رادس بعد أن حولوا اسمه إلى معهد بورقيبة مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير للمعهد المذكور”.

وجاءت هذه التدوينة بعد الجدل الذي أثارته الحلقة الأولى من مسلسل “الفلوجة” الذي يعرض على قناة الحوار التونسي، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف لسعد اليعقوبي “حذرنا وزير التربية فتحي السلاوتي والذي اتضح أنه لم يكن على علم بهذا العقد وأن مصالحه قامت بإمضاء الاتفاق دون إعلامه ولكن الوزير عاد ليؤكد أن المسلسل سيخضع لرقابة الوزارة وستتوجه إلى الهايكا لطلب منعه لمخالفته العقد قبل حلول شهر رمضان”.



وأوضح اليعقوبي أن “العرض بدأ دون رقابة ولا حساب، يبدوا الأمر أكبر من مجرد بعض أثاث”.



وتجدر الإشارة إلى أن أحداث مسلسل الفلوجة تدور حول انحرافات سلوكية يعيشها التلاميذ في محيط المعاهد الثانوية.











