المروج: إفتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمناسبة شهر رمضان

تم، اليوم الخميس 23 مارس 2023، الافتتاح الرسمي لنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمعتمدية المروج من ولاية بن عروس وذلك تحت إشراف والي بن عروس عز الدين الشلبي وبحضور كل من المعتمد الأول عماد الهرابي، معتمد المروج ضياء الدين عاشور وكاتب عام والمكلفة بتسيير شؤون بلدية المروج سهير القنزوعي وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.



وتتضمّن هذه النقطة العديد من المنتوجات الأساسية للمستهلك على غرار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض وزيت الزيتون المعلب والفواكه الجافة حيث امتاز السوق بالجودة في المنتوج وأسعار مناسبة وفي المتناول مما رفع نسبة إقبال المواطنين ورضائهم مقارنة بيوم أمس مع حرص والي بن عروس ومعتمد المروج على المحافظة على الأسعار كما هي واحترام شروط نقطة البيع من المنتج الى المستهلك لضمان القدرة الشرائية لكل مواطن تونسي.



وللإشارة فقد شهدت هذه البادرة إقبالا مكثفا من قبل المواطنين.





وائل الرميلي



