وقال في تصريح لاذاعة IFM ان ظروف الاقامة في السجن ليست مثالية ولكنها أيضا ليست كارثية بالشكل الذي تم تصويره معتبرا انه كانت هناك الكثير من المبالغة وعدم انصاف للهيئة العامة للسجون والاصلاح حسب تصريحه.يذكر ان بعض المحامين عن المتهمين في قضية التٱمر على أمن الدولة وصفوا ظروف اقامة منوبيهم بالكارثية واللا انسانية كما أن حزب التيار الديمقراطي أصدر مؤخرا بيانا قال فيه ان "المعتقلين" وعلى رأسهم غازي الشواشي في خطر مشددا على انه يتم التنكيل بهم في ظروف الاقامة وحرمانهم من ابسط حقوقهم.