رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: وضعية السجناء في قضية التٱمر على أمن الدولة ليست كارثية كما تم تصويرها وهناك الكثير من المبالغة

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: وضعية السجناء في قضية التٱمر على أمن الدولة ليست كارثية كما تم تصويرها وهناك الكثير من المبالغة

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 11:27 قراءة: 0 د, 39 ث
      
نفى الثلاثاء 21 مارس، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي ما يتم تداوله بخصوص ظروف اقامة الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة.

وقال في تصريح لاذاعة IFM ان ظروف الاقامة في السجن ليست مثالية ولكنها أيضا ليست كارثية بالشكل الذي تم تصويره معتبرا انه كانت هناك الكثير من المبالغة وعدم انصاف للهيئة العامة للسجون والاصلاح حسب تصريحه.

يذكر ان بعض المحامين عن المتهمين في قضية التٱمر على أمن الدولة وصفوا ظروف اقامة منوبيهم بالكارثية واللا انسانية كما أن حزب التيار الديمقراطي أصدر مؤخرا بيانا قال فيه ان "المعتقلين" وعلى رأسهم غازي الشواشي في خطر مشددا على انه يتم التنكيل بهم في ظروف الاقامة وحرمانهم من ابسط حقوقهم.

الفيديو: الدقيقة 4 و26ث



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263654



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 21 مارس 2023 | 29 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:34 15:53 12:34 06:22 04:55
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1019°-920°-925°-1125°-13
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    