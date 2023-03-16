على المباشر، رياض جراد يمزّق لائحة البرلمان الأوروبي ويشدد على ان السيادة الوطنية خط أحمر

استنكر الخميس 16 مارس، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد ما وصفه التدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي من طرف البرلمان الاوروبي.
وقال جراد ان البرلمان الاوروبي ٱخر من يعطي دروس في حرية الاعلام وحرية التظاهر مشيرا الي وجود عديد التضييقات على الاعلاميين والمتظاهرين في فرنسا وبريطانيا وغيرها.
واعتبر جراد ان البرلمان الاوروبي لا يتمتع بأي مصداقية في ظل شبهات الفساد التي تلاحق عدد من نوابه قبل أن يقوم بتمزيق اللائحة الصادرة مشددا على انه لن يكون هناك اي تداعيات او تأثير على تونس وأن سيادة تونس خط أحمر.
وكان البرلمان الأوروبي، عبر اليوم الخميس، عن "انشغاله" بما وصفه بــ"المنحى الاستبدادي" لرئيس الجمهورية قيس سعيد "وتوظيفه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي التاريخي في البلاد".
ودعا البرلمان الأوروبي، في قرار صادق عليه اليوم ونشر فحواه على موقعه الالكتروني، إلى وضع حد لما قال إنها ممارسات "قمع" تستهدف المجتمع المدني، مناشدا السلطات التونسية الإفراج الفوري عن مدير إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نورالدين بوطار، الذي قال إنه موقوف "لأسباب سياسية وبادعاءات لا أساس لها".
كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين "عشوائيا"، وبينهم صحفيون وقضاة ومحامون ونشطاء سياسيون ونقابيون، واحترام حرية التعبير والتظاهر وحقوق العمال، وفق ما نص عليه الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وفق ذات المصدر.
وحثّ قرار البرلمان الأوروبي ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والدول الأعضاء على التنديد العلني بما وصفه بـ"التدهور الخطير لوضعيّة حقوق الإنسان في تونس"، داعيا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المخصّصة لوزارتي العدل والداخلية.
وقال جراد ان البرلمان الاوروبي ٱخر من يعطي دروس في حرية الاعلام وحرية التظاهر مشيرا الي وجود عديد التضييقات على الاعلاميين والمتظاهرين في فرنسا وبريطانيا وغيرها.
واعتبر جراد ان البرلمان الاوروبي لا يتمتع بأي مصداقية في ظل شبهات الفساد التي تلاحق عدد من نوابه قبل أن يقوم بتمزيق اللائحة الصادرة مشددا على انه لن يكون هناك اي تداعيات او تأثير على تونس وأن سيادة تونس خط أحمر.
وكان البرلمان الأوروبي، عبر اليوم الخميس، عن "انشغاله" بما وصفه بــ"المنحى الاستبدادي" لرئيس الجمهورية قيس سعيد "وتوظيفه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي التاريخي في البلاد".
ودعا البرلمان الأوروبي، في قرار صادق عليه اليوم ونشر فحواه على موقعه الالكتروني، إلى وضع حد لما قال إنها ممارسات "قمع" تستهدف المجتمع المدني، مناشدا السلطات التونسية الإفراج الفوري عن مدير إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نورالدين بوطار، الذي قال إنه موقوف "لأسباب سياسية وبادعاءات لا أساس لها".
كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين "عشوائيا"، وبينهم صحفيون وقضاة ومحامون ونشطاء سياسيون ونقابيون، واحترام حرية التعبير والتظاهر وحقوق العمال، وفق ما نص عليه الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وفق ذات المصدر.
وحثّ قرار البرلمان الأوروبي ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والدول الأعضاء على التنديد العلني بما وصفه بـ"التدهور الخطير لوضعيّة حقوق الإنسان في تونس"، داعيا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المخصّصة لوزارتي العدل والداخلية.
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