الجامعة التونسية للجمباز تنظم الأدوار النهائية لكأس تونس

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 23:12 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تنظم الجامعة التونسية يومي الاحد والاثنين 19 و 20 مارس 2023 الادوار النهائية لكأس تونس للموسم الحالي 2022/ 2023، وهي مسابقة تنتظم لاول مرة في تاريخ الجامعة.

وتحتضن قاعة الجمباز بالحي الوطني الرياضي للشباب بالمنزه التظاهرة التي ستدور تحت اسم دورة المرحوم الطاهر القطاري، الذي يعد الاب الروحي للجمباز التونسي كلاعب ومدرب سابق، وذلك في حركة اعتراف لأبرز الاسماء الرائدة في الجمباز التونسي ومن أجل لم شمل العائلة الموسعة لهذا الاختصاص الرياضي.

وسيشارك في هذه البطولة عدد هام من الجمعيات المنخرطة صلب الجامعة، في اربعة اختصاصات وهي الايروبيك والجمباز الايقاعي والجمباز الفني للرجال (حركات أرضية وجهاز المتوازي وجهاز العقلة) والجمباز الفني للفتيات (حركات أرضية وجهاز طاولة القفز)


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