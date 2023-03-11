الرئيس قيس سعيد: سنيب لابراس ودار الصباح مثل الأهرامات في مصر ولا يمكن التفريط فيهما

أكد السبت 11 مارس، رئيس الجمهورية قيس سعيد على ان مؤسسة سنيب لابراس ودار الصباح جزء من تاريخ تونس ولا يمكن التفريط فيهما.
واضاف في تصريح لموقع كشف على هامش زيارته للمؤسسة ان هناك سوء تصرف في مؤسسة لابراس مشددا على انه لن يسمح باستمراره وتابع قائلا " هذه المؤسسات مثل الأهرامات في مصر ولا يمكن التفريط فيها".
وكانت الهياكل النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، عقدت يوم الخميس الماضي،اجتماعا مشتركا طارئا، بمقر المؤسسة وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، بساحة الحكومة بالقصبة على الساعة العاشرة صباحا، تليها تحركات احتجاجية تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، "في صورة عدم تفاعل وتجاوب الحكومة مع مطالب العاملين بالمؤسسة والتي تتمثّل بالخصوص في تمكينهم من أجور شهر فيفري 2023 والمستحقات المالية المتخلدة بذمة الإدارة العامة طيلة أكثر من سنة، مع غياب التغطية الصحية والتأمين على المرض" وذلك "في ظل غياب إرادة سياسية لإنقاذ المؤسسة من وضعية العجز المالي الراهن وإصلاحها"، حسب ما أكّده سابقا العاملون بمؤسسة سنيب لابراس-الصحافة اليوم، من صحفيين وتقنيين وإداريين.
واضاف في تصريح لموقع كشف على هامش زيارته للمؤسسة ان هناك سوء تصرف في مؤسسة لابراس مشددا على انه لن يسمح باستمراره وتابع قائلا " هذه المؤسسات مثل الأهرامات في مصر ولا يمكن التفريط فيها".
وكانت الهياكل النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، عقدت يوم الخميس الماضي،اجتماعا مشتركا طارئا، بمقر المؤسسة وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، بساحة الحكومة بالقصبة على الساعة العاشرة صباحا، تليها تحركات احتجاجية تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، "في صورة عدم تفاعل وتجاوب الحكومة مع مطالب العاملين بالمؤسسة والتي تتمثّل بالخصوص في تمكينهم من أجور شهر فيفري 2023 والمستحقات المالية المتخلدة بذمة الإدارة العامة طيلة أكثر من سنة، مع غياب التغطية الصحية والتأمين على المرض" وذلك "في ظل غياب إرادة سياسية لإنقاذ المؤسسة من وضعية العجز المالي الراهن وإصلاحها"، حسب ما أكّده سابقا العاملون بمؤسسة سنيب لابراس-الصحافة اليوم، من صحفيين وتقنيين وإداريين.
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