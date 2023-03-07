منع سهام بن سدرين من السفر واحالتها على القضاء بتهم التدليس وتحصيل فوائد دون وجه حق

نشرت الثلاثاء 7 مارس، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بيانا أعلنت من خلاله أنه تم استدعاؤها يوم 2 مارس، من طرف قاضي التحقيق بالمكتب السادس للقطب القضائي الاقتصادي والمالي واعلمها بقرار منعها من السفر.



وأوضحت بن سدرين أن منعها من السفر يأتي في اطار التحقيق في الشكاية المثارة ضدها بتهم تدليس تقرير هيئة الحقيقة والكرامة والتحصل على فوائد دون وجه حق والاضرار بالدولة.





