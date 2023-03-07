التمديد في الاحتفاظ ببشير العكرمي لمدة 5 ايام اضافية

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 10:10 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أذنت الاثنين 6 مارس النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، بالتمديد في الاحتفاظ بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفيّ البشير العكرمي لمدّة 5 أيام إضافيّة.

وحسب ما ورد في اذاعة موزاييك فان التمديد في فترة الاحتفاظ ببشير العكرمي يأتي على خلفية البحث في ملف يتعلق بتغيير المركز القانوني لمشتبه به في قضية ارهابية من متّهم الي شاهد.


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