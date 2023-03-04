تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في "عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي"

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره السوري، فيصل مقداد.



وجدّد الوزيران بالمناسبة "الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي ولاسيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجيّة.



وقد نقل الوزير السوري، لنظيره التونسي، خلال هذه المكالمة، "تحيات وتقدير رئيس جمهورية سوريا العربية، بشار الأسد إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد وأثنى على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير"، حسب نص البلاغ ذاته.



وكانت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أعلنت يوم الأحد 12 فيفري 2023، عن تكليف دبلوماسي من سفارة تونس ببيروت (لبنان)، لتعزيز البعثة الدبلوماسية التونسية بدمشق (سوريا)، بداية من يوم الإثنين 13 فيفري، وذلك "في إطار متابعة أوضاع الجالية التونسية بسوريا على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من هذا البلد".



