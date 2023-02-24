الهايكا تدعو وسائل الإعلام السمعية والبصرية إلى عدم الانخراط في بث خطابات الكراهية تجاه المهاجرين

دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري " الهايكا " وسائل الإعلام السمعية والبصرية إلى عدم الانخراط في بث خطابات الكراهية تجاه المهاجرين في اشارة الى الأفارقة.



وقالت الهايكا في بيان انها عاينت خلال المدة الأخيرة انزلاقات على مستوى التناول الإعلامي لموضوع الهجرة والمهاجرين في وسائل الاتصال السمعي البصري خاصة على مستوى طرح موضوع المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.



وقالت الهيئة انها "اذ كل من تحلى بالمهنية وآثر عقلنة طرح الموضوع ومناقشته، فإنها تحذر من خطورة خطابات التحريض والكراهية والتمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين لما في ذلك من تبعات خطيرة على سلامة المهاجرين وأمنهم. وتشدد الهيئة على تجنب كل ما من شأنه أن يكرس سلوك التمييز العنصري ويعيد إنتاج ما يتعرض له المهاجرون في بلدان أخرى من عداء وتنكيل.



كما نبهت المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مذكرة بأهمية دور الإعلام في تكريس القيم الإنسانية الكونية وفي مقدمتها قيم التسامح والتعايش التي عرف بها المجتمع التونسي.



وذكرت الهيئة بخصوصية الهوية التونسية ومن ضمنها الانتماء الإفريقي الذي يشكل أفقا للمستقبل المشترك لقارتنا. وبقدر ما تدعو الهيئة الأخوة الأفارقة إلى احترام القانون وسيادة الدولة التونسية على أراضيها وحسن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بعيدا عن الاستفزاز، فإنها تذكر وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالنصوص الترتيبية التي تدين خطابات الكراهية والتمييز العنصري وتمنع تداولها والترويح لها في وسائل الاتصال السمعي البصري.

وقالت الهيئة انها تراهن على الصحفيات والصحفيين في الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها القائمة أساسا على احترام منظومة حقوق الإنسان، وتجنب كل ما من شأنه أن يمس من كرامة الإنسان أو سمعة تونس التي كانت دوما ملاذ للآخر.



