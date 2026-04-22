تظاهرة ربيع جبل السرج " دشرة الغمالية " بسليانة يومي 25 و26 أفريل 2026
تنظم جمعية " دشرة الغمالية " بمعتمدية سيدي مرشد بسليانة الجنوبية تظاهرة "ربيع جبل السرج"، يومي 25 و26 أفريل الجاري
وتعد هذه التظاهرة مشروعا استراتيجيا يطمح لتحويل المنطقة الى قطب سياحي وثقافي مستدام برؤية جديدة تعتمد التكنولوجيا في خدمة التراث
وتسعى الجمعية من خلال هذه التظاهرة الى خلق حركية اقتصادية عبر دعم الحرفيين المحليين والترويج لمنتوجات الجهة واحداث مكتبة رقمية توظف الصورة والتكنولوجيا الحديثة لتوثيق المخزون البيئى والطبيعي
وتثمين التراث اللامادي الى جانب تحقيق أثر ايجابي على المجتمع المحلي عبر تطوير مهارات الشباب وخلق " تقاطعات خلاقة " بين الذاكرة والابتكار
ويهدف المنظمون، الى رفع وعي الأهالي بضرورة المحافظة على المحيط وتعزيز روح الانتماء لدى الشباب مع توقيع اتفاقيات شراكة لضمان ديمومة النشاط الثقافي والاقتصادي بالجهة
ويتوقع، أن تستقطب هذه التظاهرة 2000 زائرا ومشاركة 20 عارضا للمنتوجات التقليدية
وترتكز هذه التظاهرة على ترسيخها كحدث سنوي قار وقاطرة للتنمية وتعزيز ثقافة السياحة الجبلية والتراث الريفي الأصيل وخلق فرص عمل حقيقية من خلال الترويج الذكي للمنتجات المحلية
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327879