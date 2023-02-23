سعيّد: 'ليطمئن الأفارقة المقيمون بصفة قانونية على أوضاعهم.. وأوصي بعدم التعرّض لهم بسوء'

سعيّد: 'ليطمئن الأفارقة المقيمون بصفة قانونية على أوضاعهم.. وأوصي بعدم التعرّض لهم بسوء'

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 19:42قراءة: 1 د, 0 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد: "أتوجه للمسؤولين بان أوصيهم خيرا بالافارقة وباشقائنا المقيمين بصفة قانونية في تونس.. وبان لا يتعرّض اليهم احد بسوء".

واضاف رئيس الدولة خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الخميس 23 فيفري 2023، بان من يتحدث عن تمييز عنصري انما يبحث عن التفرقة والفتنة والمساس بعلاقات تونس مع الافارقة، حسب تعبيره.

وشدد قيس سعيد بانه طالب بتطبيق القانون، قائلا "ليطمئن الموجودون بصفة قانونية من الافارقة في تونس على اوضاعهم، مشددا ان تونس قدمت لافريقيا الكثير في عدد من الدول الافريقية من اجل حلم الوحدة الافريقية.

كما نبّه رئيس الجمهورية من التعرّض لاي كان بسوء، مؤكدا على ان الامر يتعلق بالدولة وهي من تتحمل المسؤولية، وفق قوله.
مشددا ايضا على ان تونس لا يمكنها ان تسمح بالاقامة غير القانونية لاي شخص على اراضيها.

وأشار سعيّد الى ان بعض المهاجرين غير الشرعيين وصل بهم الحد لاقامة محاكم في بعض المناطق بتونس، فضلا عن مخطط التوطين وماوراءه.
وتابع سعيد ان هناك ايضا من يستغل الافارقة في تونس بصفة غير قانونية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وعدم السماح بالمس بمؤسسات الدولة او الاعتداء على احد اوتنفيذ مخطط تغيير التركيبة الديمغرافية للمجتمع التتونسي، حسب تعبيره.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 262215

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 23 Février 2023 à 20h 35m |           
في هذه الاوضاع المثل المناسب اش لز حمة يرقص
و المحنك الدبلوماسي العبيدي قال في السياسة هناك ما يقال سرا و هناك ما يقال علنا



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