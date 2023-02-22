إيقاف العضو بجبهة الخلاص شيماء عيسى

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 20:46قراءة: 0 د, 17 ث
      
تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بايقاف الناشطة والعضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى.

وحسب معطيات توفرت لاذاعة موزاييك فان ايقاف شيماء عيسى له علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات التامر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.


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