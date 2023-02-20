مشادة كلامية بين محمد بوغلاب وخليفة شوشان بشأن القاضي بشير العكرمي

دخل الإعلامي محمد بوغلاب في مشادة كلامية مع الناشط خليفة شوشان بشأن حديث عن لقاء جمع بوغلاب بالقاضي المعزول بشير العكرمي.
ونفى بوغلاب في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان أف أم لقاءه بالقاضي العكرمي مدة ثلاث ساعات وفق ما أشار إليه خليفة شوشان.
وتابع بوغلاب " رغم اني صحفي ومن حقي لقاء اي شخصية فاعلة فإن ذلك لم يحدث".
وسعى خليفة شوشان في البداية للتشكيك في الرواية والحديث عن علاقة بين بوغلاب والعكرمي.
وكان محمد علي غريب محامي القاضي المعزول البشير العكرمي قال في مداخلة اذاعية اليوم الاثنين أن النيابة العمومية وحدها قررت إيواء موكله بمستشفى الرازي وجوبا.
وتابع محامي القاضي المعزول " البشير العكرمي رفض التعامل مع وحدة مكافحة الإرهاب التي تورطت في عمليات تعذيب ضد بعض الموقوفين في عملية باردو والتي ثبتت براءتهم وكرمته سكوتلنديارد على ذلك".
وأضاف المحامي " الوضع الصحي لبشير العكرمي لا ينبئ بالخير ونحن خائفون على حياته متابعا " موكلي دخل في إضراب جوع وحشي ..".
ووصف المحامي القضايا ضد موكله " بانها تافهة للغاية".
ونفى بوغلاب في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان أف أم لقاءه بالقاضي العكرمي مدة ثلاث ساعات وفق ما أشار إليه خليفة شوشان.
وتابع بوغلاب " رغم اني صحفي ومن حقي لقاء اي شخصية فاعلة فإن ذلك لم يحدث".
وسعى خليفة شوشان في البداية للتشكيك في الرواية والحديث عن علاقة بين بوغلاب والعكرمي.
وكان محمد علي غريب محامي القاضي المعزول البشير العكرمي قال في مداخلة اذاعية اليوم الاثنين أن النيابة العمومية وحدها قررت إيواء موكله بمستشفى الرازي وجوبا.
وتابع محامي القاضي المعزول " البشير العكرمي رفض التعامل مع وحدة مكافحة الإرهاب التي تورطت في عمليات تعذيب ضد بعض الموقوفين في عملية باردو والتي ثبتت براءتهم وكرمته سكوتلنديارد على ذلك".
وأضاف المحامي " الوضع الصحي لبشير العكرمي لا ينبئ بالخير ونحن خائفون على حياته متابعا " موكلي دخل في إضراب جوع وحشي ..".
ووصف المحامي القضايا ضد موكله " بانها تافهة للغاية".
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