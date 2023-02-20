سمير ديلو: في قضية التأمر، الازهر العكرمي وخيام التركي اعترفا بارتكاب "جريمة" احتساء القهوة معا

وصف المحامي سمير ديلو ما يحصل في اطار ملف التٱمر على أمن الدولة بالمسخرة وقال " تدرّجنا من الانتهاكات والخروقات الي العبث القانوني الي الجنون القانوني الي المسخرة "نحن الان في مسخرة".وأكد ديلو في لقاء نظمته جبهة الخلاص اول امس، ان قضية التٱمر على أمن الدولة هي قضية القهوة وأوضح انه كل ما في ملف الازهر العكرمي حوار اذاعي في 2022 وجلسة حول فنجان قهوة مع خيام التركي.وتابع قائلا " خيام التركي والازهر العكرمي اعترفا بأنهما جلسا واحتسيا قهوة معا مشيرا الي انها المرة الاولي التي يلتقي فيها الازهر العكرمي وخيام التركي.