استدعاء غازي الشواشي للتحقيق اثر شكاية جديدة .... استنادا للمرسوم 54‎‎

أعلن الاثنين 20 فيفري، الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي انه تمت دعوته اليوم للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل قضية تحقيقية جديدة رفعتها ضده وزيرة العدل ليلي جفال.



وقال الشواشي ان اثارة "كاتبة العدل المدعوة ليلى جفال" جاء بتزكية من "رئيس السلطة القائمة" بموجب مراسلة أكيدة وسرية وجهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.



واوضح ان استدعاءه للتحقيق ياتي على خلفية تصريح اعلامي وذلك على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 مشيرا الي انه تم تاخير القضية ليوم 16 مارس 2023 للاطلاع على الملف و اعداد وسائل الدفاع.



يذكر انه سبق لوزيرة العدل اثارة قضية ضد غازي الشواشي على معنى المرسوم 54 اثر تصريحات اعلامية حول استقالة رئيسة الحكومة.





