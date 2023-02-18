نقل القاضى بشير العكرمي الي مستشفى الرازي

اكد السبت 18 فيفري، الاعلامي زياد الهاني بأنه تم نقل القاضي البشير العكرمي الي مستشفى الرازي وذلك بعد اصابته بنوبة عصبية.وقال الهاني انه وحسب ما توفر له من معلومات تقرر حفظ التهمة الموجهة للعكرمي في القضية التي أثارها ضده أحد الامنيين ووضعه تحت الاقامة الجبرية.وأفاد الهاني بأن العكرمي دخل في نوبة عصبية بسبب قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية وطالب باعدامه ان كان مذنبا قبل ان يتم نقله للرازي.