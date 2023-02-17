محامية الطيب راشد : "منوبي وصل كشكش وعينيه مقلوبة ووضعه الصحية حرج"

قالت المحامية نادية الشواشي محامية القاضي الطيب راشد في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الجمعة أن منوبها القاضي الطيب راشد في حالة صحية حرجة جدا بعد تعرضه لازمة خاصة انه مريض بالقلب.وأضافت المحامية " منوبي وصل كشكش وعينيه مقلوبة ووضعه الصحية خطير للغاية وتم نقله للمستشفى في سيارة اسعاف".وتابعت " قاضي التحقيق رفض إطلاق سراح منوبي رغم نهاية مدة الاحتفاظ القانونية مضيفة " الطيب راشد اكد أنه مستعد لتحمل اية مسؤولية قانونية شرط احترام الإجراءات".وكانت تونس شهدت مؤخرا ايقاف عدد من الشخصيات من بينها لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي و مدير اذاعة موزاييك نور الدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد.