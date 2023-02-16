باشرت صباح اليوم الخميس 16 فيفري 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالقطب، النظر في ملف القضية المتعلقة بابرام شركة فسفاط قفصة لصفقة شابتها عدة اخلالات مما تسبب في خسارة كبيرة للشركة وفق ملف القضية وما ورد في قرار دائرة الاتهام.



وقد تم جلب جميع المتهمين الموقوفين من بينهم النائب السابق لطفي علي وشقيقه ومسؤولين كبار بشركة فسفاط قفصة،وقد تقدم بعض المحامين باعلامات نيابة طالبين التاخير لمزيد للاطلاع واعداد وسائل الدفاع ،كما طلب محامون اخرين الافراج عن لطفي علي و شقيقه.



وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر للجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.







هذا وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وفوض النظر في التاخير .





وللتذكير فقد طلب المكلف العام بنزعات الدولة التاخير في الجلسة الفارطة للقيام باجراءات الحق الشخصي ولتقديم الطلبات المدنية ،وقد عارض محامو المتهمين الطلب معتبرين ان المكلف العام لا تتوفر فيه صفة القيام، موضحين ان شركة فسفاط قفصة شركة مستقلة ولها ممثل قانوني يمثلها.





