محل اقامة جبرية: سلفي يتزعم شبكة تنشط في مجال التصيد الالكتروني

محل اقامة جبرية: سلفي يتزعم شبكة تنشط في مجال التصيد الالكتروني

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 20:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكن أعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال للحرس الوطني بالعوينة معزّزة بالإدارة الفرعيّة للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث من الكشف عن شبكة ناشطة في مجال التصيّد الإلكتروني يتزعمها عنصر سلفي، مفتش عنه ومحل قرار في الإقامة الجبريّة لأجل الضلوع في قضيّة إرهابيّة.

وقد ثبت من خلال الأبحاث تواصل المعنيين مع أشخاص بالخارج وإدارة حسابات لتداول العملات الإفتراضية وإنشاء حواسيب إفتراضية و"روبوتات آلية " لتجميع البيانات الشخصية والبنكية للضحايا من التونسيين والأجانب من خلال واجهات رقمية لتصيّد روّاد عدد من المواقع الترفيهية ومنصات التبضّع الالكتروني على شبكة الأنترنت.
وبينت التحريات ان ذوي الشبهة، اختلسوا مبالغ مالية من حسابات بنكية تابعة لتونسيين وأجانب والتي تم استغلالها في شراء حجوزات بنزل ومقتنيات أخرى.

بختم الأبحاث وإحالتها على أنظار النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المظنون فيه الرئيسي.

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