رئيس الجمهورية يدعو الى الاحاطة بالفلاحين والبحارة في ظل خطط لتوفير المياه وتنمية منطقة "المحدث" بقبلي

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ضرورة الإحاطة بالفلّاحين والبحّارة ومعالجة مشكل نقص إمدادات المياه في ظلّ خطط لإطلاق مشاريع من بينها استصلاح منطقة "المحدث" بولاية قبلي لتكون مشروعا فلاحيا بعد نجاح تجربة ريجم معتوق.وشكلت هذه التوجهات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أهم النقاط التي أثارها سعيّد خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الذي تقلّد المنصب حديثا.وشدّد سعيد خلال اللقاء، من جهة، على ان الفلاحة تعدّ على غرار عدد من القطاعات الأخرى، قطاعا مرتبطا بسيادة الدولة وان الأمن الغذائي يشكّل جزءا من الأمن القومي، ومن جهة أخرى، على ضرورة مكافحة الفساد المستشري في القطاع منذ عقود.وتناول اللقاء بشكل مطوّل لمشكلة المياه وخاصة بالمناطق التي تشكو ندرة هذا المورد وقد تم التطرق لعدد من المشاريع المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر وإمكانية مدّ أنبوب من خليج قابس إلى الحوض المنجمي بولاية قفصة تتفرع عنه أنابيب أخرى موجّهة إلى الجنوب التونسي.وتدارس سعيد وبلعاتي، كذلك، إمكانية استغلال المناطق الصحراوية للزراعة خاصة في ظل نجاح تجارب سابقة ووجود إمكانيات لمساهمة الصحراء المستصلحة في إنتاج بعض النباتات الصالحة لصناعة الأدوية.وتطرق الاجتماع، في سياق متصل، إلى إنشاء شركات أهلية للنهوض بالفلاحة والى ملف الحفاظ على البذور التونسية وضرورة توفير العلف إلى جانب المحافظة على الغابات ومزيد توسيع مساحاتها والإحاطة بأعوانها.