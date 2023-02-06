تضامنا مع سوريا وتُركيا.. تُرسل مساعدات عاجلة إلى البلدين

تضامنا مع سوريا وتُركيا.. تُرسل مساعدات عاجلة إلى البلدين

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 17:52 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعربت تونس عن تضامنها التام مع أشقائها في كلّ من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمّر الذيّ جدّ صباح اليوم، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

وتقدّمت تونس بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وتسأل الله تعالى أن يحفظ الشعبين السوري والتركي الشقيقين من كلّ مكروه.

كما عبّرت تونس عن استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أنّ رئيس الجمهورية أمر بإرسال مساعدات عاجلة لكلّ من سوريا وتركيا وستتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات إلى البلدين الشقيقين.

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