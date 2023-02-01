وأكد الناصري ان صابر المصمودي الذي فاز عليه في الدور الثاني هو مرشح حركة النهضة مشددا على ان النهضة كان لديها مترشحين وتسللت الي البرلمان عبر غواصات وبعض من ترشحوا تحت غطاء الاستقلالية.يذكر ان سرحان الناصري فشل في الفوز بمقعد في البرلمان أمام المترشح صابر المصمودي الذي تحصل على أغلبية الاصوات.