سرحان الناصري: النهضة تقف وراء هزيمتي في الدور الثاني للانتخابات التشريعية وصابر المصمودي هو أحد غواصات النهضة

سرحان الناصري: النهضة تقف وراء هزيمتي في الدور الثاني للانتخابات التشريعية وصابر المصمودي هو أحد غواصات النهضة

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 11:25 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قال الاربعاء 1 فيفري، رئيس حزب التحالف الوطني سرحان الناصري، ان النهضة هي من أسقطته وهي التي تقف وراء هزيمته في الدور الثاني للانتخابات التشريعية في دائرة صفاقس الغربية أمام المترشح صابر المصمودي.

وأكد الناصري ان صابر المصمودي الذي فاز عليه في الدور الثاني هو مرشح حركة النهضة مشددا على ان النهضة كان لديها مترشحين وتسللت الي البرلمان عبر غواصات وبعض من ترشحوا تحت غطاء الاستقلالية.
يذكر ان سرحان الناصري فشل في الفوز بمقعد في البرلمان أمام المترشح صابر المصمودي الذي تحصل على أغلبية الاصوات.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 260954

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 01 Février 2023 à 12h 32m |           
منطقه ومستواه الاخلاقي كما يبدو من كلامه
يؤهله لاحد المناصب العليا وليس مجرد نائب في برلمان 2023

Radius  (Tunisia)  |Mercredi 01 Février 2023 à 11h 28m |           
Hhhhhhhhhhouhouhouhaha



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 01 فيفري 2023 | 10 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:46 15:22 12:40 07:22 05:53
Babnet
13°
 Babnet14° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-815°-915°-1117°-815°-12
  • Avoirs en devises
    22332,4

  • (31 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33843 DT        1$ =3,06848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 jan)   285,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   