الصغير الزكراوي: “نسبة الإقتراع مُهينة ولا تُخوّل تشكيل البرلمان واشتغاله”

قال أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي في تصريح لاذاعة كسبراس أف أم يوم الأحد 29 جانفي 2023 إن نسبة الإقبال على الاقتراع المعلنة من طرف هيئة الانتخابات كنسبة أولية بـ 11.3 بالمائة هي “نسبة ضعيفة ومهينة ربما لم تُسجّل في أي انتخابات في العالم”.



وأضاف الصغير الزكراوي “هل نفهم من هذه النسب أن هذا هو العلو الشاهق الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، أعتقد أنه درس في كل الحالات لصاحب المسار الأحادي المفروض على كل التونسيين، والدورة الثانية أكدت الرفض الشعبي للمسار الأحادي”.



واعتبر أن هذه النسبة لا تخوّل تشكيل البرلمان واشتغاله باعتباره أهم مؤسسة في أي نظام سياسي، قائلا “هذه نسبة ضعيفة لا تخوّل له أن ينتصب للتشريع”.



وأضاف “كل هذا الضجيج والمبالغ المالية التي صُرفت في زمن شح الموارد، من أجل مجلس ليس له صلاحيات مقابل ما يتمتع به رئيس الجمهورية” قائلا “هذا مسار عبثي فُرض على التونسيين، ونسبة الإقبال على الإقتراع غير مسبوقة”.



وشدد على أنه لا يوجد أي مانع دستوري على أن ينتصب مجلس نواب الشعب الجديد رغم الشغور في 7 مقاعد، وأوضح أنه من الممكن أن يقع في الأثناء سد هذا الشغور.



وقال إن نسبة الإقبال على الاقتراع تُضعف موقف رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن عليه الإقرار بوجود أزمة ومأزق سياسي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يبادر الرئيس بالدعوة إلى الحوار، ولا داعي لأن يواصل في المكابرة، والإصرار على المرور بقوة.



وأفاد بأن “مسار قيس سعيّد مآله الفشل”، وعبّر عن خشيته من انفلات الأمور، مشددا على أن “الحوار هو لغة العقلاء ومبادرة الرباعي هي فرصة للانقاذ”.





