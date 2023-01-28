حــاتم المليكي: 3 سيناريوهات منتظرة في انتظار تونس بعد تدخل صندوق النقد الدولي

حــاتم المليكي: 3 سيناريوهات منتظرة في انتظار تونس بعد تدخل صندوق النقد الدولي

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 08:54 قراءة: 0 د, 27 ث
      
عبر الناشط السياسي حاتم المليكي أن تونس مهددة جديا على مواصلة بقائها كدولة قائمة الذات في إشارة إلى المشكل المالي...

وفي حوار له في برنامج "ديوان البزنس" على اذاعة الديوان أوضح المليكي أن هناك 3 سيناريوهات في انتظار تونس وأن أي مبادرة عن طريق مسار سياسي ستُفضي في الأخير إلى صراع شرعيات وصراع على الحكم وستكون نتيجتها كارثية ...
وعلى الفرقاء ارجاء صراع الشرعيات الى انتخابات 2024 أي عبر الصندوق... وعلى تونس القيام باصلاحات لعودة النمو ... فيديو

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