قرطاج يروّع المواطنين وينفذ 3 "براكاجات " !!

أوقف اول أمس اعوان مركز الامن الوطني بقرطاج بيرصا مجرم خطير نفذ 3 عمليات براكاج لمواطنين وافتك منهم اغراضهم تحت التهديد.





وقد انطلقت الأبحاث في القضية على اثر تعمّد مجموعة من المنحرفين تنفيذ 3 عمليات سلب باستعمال العنف الشديد لمجموعة من المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع بجهة قرطاج بيرصا.



وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية من قبل أعوان مركز الأمن الوطني بقرطاج بيرصا، بإجراء جملة من التحريات تم التعريف بهوية أحدهم معروف بسوابقه العدلية، بالتنسيق مع النيابة العمومية إثر تحديد مكان إقامته تم مداهمته والقبض على ذي الشبهة الذي اعترف بما نُسب إليه بعد مجابهته بالأدلة والمكافحات القانونية مع المتضررين ، كما تبين وأنه محل منشوري تفتيش من أجل "الإضرار بملك الغير والعنف الشديد".



باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به وإدراج مشاركيه بالتفتيش والأبحاث متواصلة.



