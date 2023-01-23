لينا نصيب.. عالمة تونسية تتحصل على Valley Prize للفيزياء لعام 2023

لينا نصيب.. عالمة تونسية تتحصل على Valley Prize للفيزياء لعام 2023

لينا نصيب
Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 15:05 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تحصلت لينا نصيب وهي عالمة فيزياء تونسية شابة تبلغ من العمر 33 عامًا، على جائزة "فالي" للفيزياء للعام 2023 (2023 Valley Prize)، وفق ما أعلنته الجمعية الفيزيائية الأمريكية .

نجحت التونسية لينا نصيب في تطوير دراسة المادة المظلمة في المجرة وأثناء بحوثها اكتشفت بنية نجمية ضخمة في المجرة. فمن هي هذه العالمة التونسية التي سطع نجمها في عالم الفيزياء في الولايات المتحدة الأمريكية؟

"أنا ابنة المدرسة العمومية التونسية، تحصلت على الباكالوريا سنة 2007 من المعهد النموذجي بنابل وكنت منذ طفولتي مولعة بعلوم الفيزياء ورغبت في إكمال دراسة هذا الاختصاص في الولايات المتحدة الأمريكية لكن لم يتم قبولي في البدء"، تقول لينا بن نصيب لـ"الترا تونس" .

وتواصل حديثها "سجلت في المعهد العالي للدراسات التحضيرية الهندسية بتونس وكررت المحاولة من أجل مواصلة تعليمي في أمريكا فتم قبولي في جامعة بوسطن وتحصلت سنة 2012 على الإجازة في الرياضيات والفيزياء".


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