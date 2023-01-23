الشيخ تميم يستقبل القطري الفائز برالي داكار

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، بطل رالي داكار الدولي، القطري ناصر بن صالح العطية، في مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم، بالديوان الأميري.



وعبر تميم عن تهانيه للعطية على تتويجه بطلا للمرة الخامسة لرالي داكار الدولي، كما أشاد بإنجازاته الرياضية، متمنيا له مزيدا من التوفيق والسداد في مسيرته الرياضية.



من جانبه، أعرب ناصر العطية عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه الدائم، مؤكدا حرصه على التميز في الاستحقاقات القادمة من أجل المساهمة في رفع اسم قطر عاليا في المحافل الرياضية.





