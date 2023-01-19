الاحتفاظ بشخصين من اجل تعاطي القمار بدون رخصة

اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الخميس 18 جانفي 2023 أنه في اطار التصدي لظاهرة انتشار المحلات المعدة للقمار دون رخصة اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخصين من أجل تعاطي ممارسة نشاط القمار دون رخصة و حجز مبالغ مالية و معدات اعلامية معدة للعب القمار.



وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.



