الاحتفاظ بشخصين من اجل تعاطي القمار بدون رخصة

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 17:24 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الخميس 18 جانفي 2023 أنه في اطار التصدي لظاهرة انتشار المحلات المعدة للقمار دون رخصة اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخصين من أجل تعاطي ممارسة نشاط القمار دون رخصة و حجز مبالغ مالية و معدات اعلامية معدة للعب القمار.

وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260256



En continu...

Toutes les news...
الخميس 19 جانفي 2023 | 27 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:32 15:11 12:37 07:30 05:59
Babnet
Babnet12° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-714°-811°-611°-413°-5
  • Avoirs en devises
    22477,5

  • (18 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34166 DT        1$ =3,08828 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 jan)   1451,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   