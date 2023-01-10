رمضان بن عمر: لا جدوى من الدور الثاني للانتخابات التشريعية والإصرار عليه مرور بالقوة

رمضان بن عمر: لا جدوى من الدور الثاني للانتخابات التشريعية والإصرار عليه مرور بالقوة

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 09:07 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر انه لا جدوى من الدور الثاني للإنتخابات التشريعية والإصرار عليه مرور بالقوة، وفق تعبيره.

وقال بن عمر خلال استضافته اليوم الثلاثاء في ماتينال اذاعة شمس، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب بوقوف وقفة تأمل للمسار الإنتخابي الذي اتبعه".

وأفاد بن عمر ان "المرور بالقوة للدور الثاني في ظل عزوف تام لدى المواطنين لا جدوى منه".

وفي ذات السياق، أقر بن عمر أن حكومة بودن أثبتت فشلها ولا بد من إقالتها في إطار مسار متكامل إقتصادي، إجتماعي وسياسي.

وأشار بن عمر إلى أن حكومة بودن وقيس سعيد تتبنى نفس خيارات الحكومات السابقة ولم تضع قوانينا تمس من العائلات المتنفذة وتمس إقتصاد الريع، وفق تعبيره.


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