نجيب الدزيري: قيس سعيد كان موش باش يحاسب فساد الاتحاد، باش يطيحوه

اعتبر نجيب الدزيري الكرونيكور في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن الاضراب العام الذي سيتم تنفيذه في الوظيفة العمومية سياسي يهدف للضغط على رئيس الجمهورية لفرض الحوار الذي بدأته المنظمة الشغيلة ورابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين.

وقال الدزيري في هذا السياق لو كان رئيس الجمهورية يريد ممارسة الانتهازية السياسية وأن تمر فترة حكمه بسلام لاستقبل هذه المنظمات وفوض إليها الحكم، لكن المسؤولية الوطنية تفرض عليه عكس ذلك.



وجاء على لسان الدزيري: "هو موش باش يعاركهم باش يعاركوه.. يطيحوه صراع قيس سعيد وفساد البيروقراطية النقابية.. هناك فساد داخل اتحاد الشغل".

وشدد الكرونيكور في البرنامج على ضرورة أن يهتم الاتحاد بالعمل النقابي فقط ويبتعد عن السياسة قائلا: "الاتحاد يا يشد النقابة متاعو يا هذه امتيازات السلطة وشرف المعارضة ماعادش انجمو نستمرو هكا".



اتحاد الشغل يفرض إضراباته بالقوة على منظوريه



واستنكر نجيب الدزيري دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية.

وقال الدزيري في هذا السياق إن الإضرابات التي يشنها الاتحاد ناجحة لأنه يفرضها بالقوة عن طريق غلق أبواب مقرات العمل أمام الذين يمتنعون عن الانصياع لدعواته، كما جاء على لسانه: "الناس تنضبط لقرار الاتحاد لأنه يعين ويرقي ويعطي امتيازات هو جزء من الإدارة من الحكم كان ما تمشيش للإضراب باش تتعارك مع الإدارة ويتم استهدافك".











