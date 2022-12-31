بسبب داعش الارهابي... 48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لزوجين

اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما ب48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق زوجين سافرا وانظمّا الى تنظيم داعش الارهابي للقتال في صفوفه،وقد وجهت لهما تهم الانضمام داخل وخارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي،وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية،والسفر خارج تراب الجمهورية للانضمام الى تنظيم ارهابي،والدعوى لارتكاب جرائم ارهابية.



