اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما ب48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق زوجين سافرا وانظمّا الى تنظيم داعش الارهابي للقتال في صفوفه،وقد وجهت لهما تهم الانضمام داخل وخارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي،وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية،والسفر خارج تراب الجمهورية للانضمام الى تنظيم ارهابي،والدعوى لارتكاب جرائم ارهابية.
بسبب داعش الارهابي... 48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لزوجين
En continu...
السبت 31 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الثاني 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:47
|17:15
|14:55
|12:29
|07:32
|05:59
|
19°
|20°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.57 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-12
|21°-12
|20°-12
|19°-11
|18°-10
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 38 186) شاب تونسي يستعدّ للقيام بجولة متو
( 37 797) بعد اقرار برنامج للتقاعد المبكر، ق
( 36 360) فيديو اليوم: زوجة حكيمي ذات الاصول
( 27 909) الرميلي لبسيس: انا ما نجيش ولدك خ
( 26 844) هكذا علقت الشيخة القطرية مريم آل ث
( 23 367) حقائق حول مقتل شكري بلعيد مع الم
( 21 952) بسبب مهذب الرميلي... طرد تلميذة ط
( 21 287) قيس سعيد : الحليب الي ب2300 موجود
( 20 300) سيف الدين مخلوف.. لزهر العكرمي...
( 19 628) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان
( 19 009) فيفا يصدر قراره النهائي بشأن نتيجة
( 18 814) بطاقة إيداع بالسجن في حقّ علي العر
( 18 698) صحيفة بريطانية تكشف معلومات مثيرة
( 18 534) اذاعة إي أف أم: العثور على طفل الـ
( 18 011) بعد أنفاق حماس... مايا القصوري تؤ
( 17 353) عصام الشوالي يرد على صاحب اللافتة:
( 17 318) على قناة تونسنا، "خبيرة موضة"منتقد
( 16 947) على المباشر، سامي الطريقي يذكّر مع
( 16 380) عون الامن المعزول عصام الدردوري: م
( 15 751) الخميري يعلّق على التسجيل الصوتي ا
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 259241