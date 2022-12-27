قلّل الثلاثاء 27 ديسمبر، المترشح للانتخابات والمساند لمسار 25 جويلية احمد شفتر من أهمية الدعوات للحوار وطلاق مبادرات والغاء الانتخابات الصادرة من بعض المنظمات الوطنية والشخصيات والاحزاب السياسية.وقال شفتر تفاعلا مع هذه الدعوات " الي عندو شهوة يحطها في عشاه، الرجوع الي الوراء ينسوه ولحوارات المبنية على المحاصصات الحزبية والمحاصصات القطاعية والتوافقات المشبوهة يمشو يكتبوها في كراس الذكريات".وتابع قائلا " انتهى عصر التغيير من خارج منطق الشرعيةوما يفعلونه الان نوع من الغوغاء الي ما عندهاش تاثير على مستقبل تونس الجديدة".وأضاف ان الحوار خارج منطق ابناء الشعب انتهى، موضحا الحوار الاجتماعي الحقيقي تم خلال الاستشارة الوطنية والاستفتاء على الدستور والانتخابات.وبخصوص الدعوات لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة وصفها شفتر بأنها شكل من أشكال الهذيان مجددا تأكيده على أن مسار 25 جويلية هو تمشي صحيح وحلمة تونسية حسب تعبيره.