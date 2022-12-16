عماد الحمامي: وضعنا الاقتصادي الحالي افضل بعشر مرات من وضعنا السنة الماضية كما أن الأسعار انخفضت

عماد الحمامي: وضعنا الاقتصادي الحالي افضل بعشر مرات من وضعنا السنة الماضية كما أن الأسعار انخفضت

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 12:27 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال عماد الحمامي, القيادي بحركة النهضة سابقا في مداخلة عبر أمواج اذاعة الديوان أن وضعنا الاقتصادي الحالي افضل بعشر مرات من وضعنا السنة الماضية كما أن الأسعار انخفضت.
وأضاف " المشكلة ان السلطة لم تستطع إيضاح ذلك للرأي العام مع تضليل بعض القوى المعارضة مضيفا " التضخم الحالي هو مستورد بسبب الأزمة العالمية ونحن نجحنا في تحقيق استقرار مالي نسبي".


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