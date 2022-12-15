عز الدين سعيدان: تبعات الحذف ستكون كبيرة خاصة على مستوى مراجعة وكالتي فيتش رايتينغ وموديز لترقيم تونس السيادي

علّق الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان على قرار مجلس صندوق النقد الدولي القاضي بحذف ملف تونس من جدول أعماله المقرر يوم 19 ديسمبر 2022، قائلا إن التراجع عن إقراض تونس وعدم توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع الصندوق فرضية ممكنة، وفق تقديرهوأفاد سعيدان، لدى تدخله في برنامج "في 60 دقيقة" على موجات ديوان أف أم، بأن تبعات الحذف ستكون كبيرة خاصة على مستوى مراجعة وكالتي فيتش رايتينغ وموديز لترقيم تونس السيادي.ورجّح الخبير أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2023 قد لا يتماشى مع برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به الحكومة التونسية.في المقابل، بيّن أن حذف اجتماع بشأن تونس من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد لا يدل على أنه حذف نهائي مرجعا الأسباب إلى إمكانية توضيح بعض النقاط الإضافية.وذكّر عز الدين سعيدان بأن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي دامت سنة ونصف وهو يعد وقتا طويلا جدا.ويشار إلى أنه تم، يوم أمس 14 ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1،9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري.