الجلاصي: رئيس البيرو فشل في استهداف البرلمان لان الاحزاب ومؤسسات الدولة وقفت مع الشرعية


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 14:16 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في مداخلة على أمواج اذاعة الديوان اف ام إن هنالك شبه في محاولة الرئيس البيروفي الانقلاب وإجراءات 25 جويلية.
وأضاف " الرئيس قيس سعيد والرئيس البيروفي هما من خارج المنظومة متابعا " في المقابل الرئيس البيروفي متهم بالفساد ولا يحظى بدعم شعبي".

وتابع " في البيرو البرلمان دافع عن نفسه وحاول سحب الثقة من الرئيس ومؤسسات الدولة وقفت مع الشرعية لم يبرروا الانقلاب".

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يذكر أن النيابة العامة في البيرو أعلنت توقيف الرئيس بيدرو كاستيو بعدما عزله الكونغرس من منصب رئيس الجمهورية، وعيّن مكانه نائبة الرئيس.

وقالت منسّقة فريق المدّعين العامّين المكلّفين ملفّ الفساد الحكومي ماريتا باريتو إن كاستيو الذي عزله الكونغرس بعيد ساعات على إصداره قرارا حلّ بموجبه هذه الهيئة التشريعية هو "موقوف".
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