دعم الاستثمار ابرز محاور لقاء والي بنزرت والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 14:07 قراءة: 1 د, 21 ث
      
استقبل والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، بمقر الولاية، اليوم الجمعة، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس "Natasha Franceschi"، بحضور ثلّة من الاطارات الادارية والفنية والمنظماتية، ومثل اللقاء فرصة للاشادة الثنائية بالتعاون المتواصل بين البلدين، علاوة على السبل الكفيلة لمزيد دعمه وتفعيله لما فيه خير الجانبين


ومثل اللقاء مناسبة ابرز فيها والي بنزرت ما تزخر به الجهة من خصوصيات استراتيجية ، طبيعية وتنموية ، وما تتميز به من مناخات اجتماعية سليمة ومشجعة على العمل والانتاج ،علاوة على ما تعمل على انجازه كافة مصالح الدولة من برامج ومشاريع ، الى جانب الاشارة الى مكامن التعاون الثنائي المتوفرة بالجهة ، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجهيزات الجماعية والبنية التحتية ولاسيما في مزيد استقطاب وتحفيز رجال الاعمال الأمريكيين للاستثمار بالولاية.

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ومن جانبها استعرضت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، مجمل المبادرات والبرامج المنجزة من قبل الولايات المتحدة عبر السفارة او بقية الهياكل ومنها وكالة التعاون الدولي الامريكية في العديد من المجالات، وتم بالمناسبة الاتفاق على متابعة مختلف مخرجات الجلسة من خلال تنظيم ورشة عمل بين الجانبين لمتابعة سبل تنفيذ البرامج المقترحة من الجانبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

يشار الى ان اللقاء واكبه بالخصوص كلا من الكاتب العام للولاية فيصل الجويني والمعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني، ومعتمدة مركز الولاية فاتن بشاتنية ورئيس منظمة الأعراف ببنزرت هشام شريف وكاتب عام المنظمة الشغيلة ببنزرت بشير السحباني والرئيس المدير العام لفضاء الأنشطة الاقتصادية بديع القليبي والمدير الجهوي للتنمية عبد اللطيف حميد ورئيس دائرة الشؤون السياسية بمركز الولاية رضا فتح الله ورئيس دائرة الشؤون البلدية بمركز الولاية محمد القوصري ورئيسة وحدة الإحاطة بالمستثمرين بمركز الولاية سيدة ليمام ، و من الجانب الديبلوماسي الأمريكي المستشارين الاقتصادي والسياسي بسفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس .
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مر

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