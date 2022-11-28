شبهة تبييض الأموال تلاحق مواطنا سحب 500 ألف د من أحد الفروع البنكية


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 10:43 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أوقفت الأجهزة الأمنية في القيروان شخصا وحجزت لديه مبلغا يقدر ب500 ألف د قام بسحبه من أحد الفروع البنكية في المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه تمت الإطاحة بالمواطن المذكور بعد عمل إستعلامي لفرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان بشأن تعمده سحب مبالغ مالية كبيرة من أحد الفروع البنكية ونقلها بطريقة مخالفة لما جاء بقانون المالية.

وتابع " تمت مباشرة الأبحاث في قضية موضوعها الشبهة في تبييض الأموال".
وأضاف أنه بعد تنسيق مع النيابة العمومية تم إيقاف المعني والشاحنة المعدة للنقل وحجز مبلغ قدره 500.000دينار مع مباشرة الأبحاث في قضية موضوعها الشبهة في تبييض الأموال .
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