عامر عياد وعبد اللطيف العلوي يمثلان مجددا امام القضاء العسكري في قضية قصيدة أحمد مطر


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 11:45 قراءة: 0 د, 45 ث
      
يمثل الجمعة 25 نوفمبر 2022، كل من الصّحفيّ عامر عيّاد والنّائب السابق عبد اللطيف العلوي مجددا امام محكمة الإستئناف العسكريّة في القضيّة المعروفة بقضيّة قصيدة الشّاعر أحمد مطر.


وذكر المحامي مختار الجماعي بأنّه قد تمّ الحكم عليهما ابتدائيا تِباعا ب 4 أشهر و 3 أشهر سجنا بتهم المسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش النّظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ من كرامتهم ونسبة أمور غير قانونية لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك ويضاف لعامر عياد تهمتا ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية و الدعوة إلى العصيان بموجب الفصول 67 و121 و128 من المجلة الجزائية و 91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية.

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وأشار الجماعي الي ان محكمة الإستىناف العسكرية قررت في ٱخر جلستها المنعقدة في 04 نوفمبر تأخير النّظر في القضيّة لجلسة يوم 25 نوفمبر 2022 استجابة لطلب المحامين.

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