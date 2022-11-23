حاتم المليكي: أطالب فرنسا بالاعتذار عن الإشارة بالإصبع من ماكرون الى سعيد


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 16:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
طالب النائب السابق حاتم المليكي في مداخلته عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" السلطات الفرنسية بالاعتذار عن الإشارة بالإصبع من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتجاه الرئيس التونسي قيس سعيد خلال القمة الفرنكفونية.
وقال المليكي " هذه الإشارة غير مقبولة في الأعراف الدبلوماسية ولا تستخدم الا عند الحديث مع المرؤوس وليس مع رئيس دولة اخرى".

وتابع حاتم المليكي " هذه الدعوة لا تعني التضحية بالمصالح الاقتصادية لتونس لانها في النهاية مصلحة شعب وليس مصلحة رئيس".

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وكانت BFMTV نشرت صورة لماكرون وقيس سعيد غير لائقة بمقام رئيس الجمهورية..



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