حكم قضائي في حق محمد بوغلاب


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 12:24 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتخطئة الاعلامي محمد بوغلاب بخمسمائة دينار من اجل جريمة نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي كتخطئته بمبلغ خمسمائة دينار من اجل جريمة الثلب وحمل مصاريف الدعوى الجزائية عليه وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الاصل بتغريم المتهم لفائدة القائم بالحق الشخصي رفيق الشلي بمبلغ 300 دينار لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة وابقاء مصاريف الدعوى المدنية محمولة على القائم بها وله حق الرجوع بها على من يجب قانونا ورفض الدعوى المدنية وذلك في القضية التى رفعها عليه الكاتب العام المكلف بالشؤون الأمنية السابق بوزارة الداخلية رفيق الشلي على خلفية تصريحات لبوغلاب اعتبرها الشاكي ثلبا له.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257095



World cup
  14:00 Angleterre - Iran
  17:00 Senegal - Pays-Bas
  20:00 Etats-Unis - Pays de Galles

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 21 نوفمبر 2022 | 26 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:48 12:12 07:03 05:33
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
6.22 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1417°-1418°-1421°-1620°-14
  • Avoirs en devises
    21858,9

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35000 DT        1$ =3,20305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   763,3 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   