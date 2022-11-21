قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتخطئة الاعلامي محمد بوغلاب بخمسمائة دينار من اجل جريمة نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي كتخطئته بمبلغ خمسمائة دينار من اجل جريمة الثلب وحمل مصاريف الدعوى الجزائية عليه وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الاصل بتغريم المتهم لفائدة القائم بالحق الشخصي رفيق الشلي بمبلغ 300 دينار لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة وابقاء مصاريف الدعوى المدنية محمولة على القائم بها وله حق الرجوع بها على من يجب قانونا ورفض الدعوى المدنية وذلك في القضية التى رفعها عليه الكاتب العام المكلف بالشؤون الأمنية السابق بوزارة الداخلية رفيق الشلي على خلفية تصريحات لبوغلاب اعتبرها الشاكي ثلبا له.
حكم قضائي في حق محمد بوغلاب
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