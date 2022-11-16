بعد أن تعذّر اصدار قرار مشترك مع هيئة الانتخابات، الهايكا تُصدر قرارا توجيهيا لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية‎


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 16:36 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أصدرت الاربعاء 16 نوفمبر، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الهايكا، بيانا أعلنت من خلاله اصدار قرار توجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.


واشارت الهيئة الي ان اصدار هذا القرار التوجيهي يأتي على خلفية تعذر اصدار قرار مشترك مع هيئة الانتخابات باعتبار وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بينهما.

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ودعت الهيئة مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع تكريسا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.‎


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