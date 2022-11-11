لطفي المرايحي: قيس سعيد ذهب لسجن المرناقية قابل المتهم في قضية قتل عواطف حميدة

قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي انه مستعد لمواجهة اية اتهامات في ملف الاعلامية عواطف بن حميدة.

وأضاف " هنالك استقصاد لشخصي باثارة الملف رغم ان الجاني اعترف بجريمته ويتم حاليا التحقيق مع كثير من الاطراف".





وتابع لطفي المرايحي " لدي معطيات تفيد زيارة الرئيس قيس سعيد لسجن المرناقية حيث قابل المتهم" مضيفا " يبدو ان الرئيس بات يدخل الصراعات السياسية في ملفات الحق العام".



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يذكر أن المحامية



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وقالت وفاء الشاذلي ان محامي المحكوم عليه قدّم مجموعة تسجيلات وشهادات جديدة دفعت السلطات القضائية الي اعادة فتح البحث.



يذكر ان وفاء الشادلي كانت لمّحت الي امكانية تورط رئيس حزب حالي في جريمة القتل.











وتابع لطفي المرايحي " لدي معطيات تفيد زيارة الرئيس قيس سعيد لسجن المرناقية حيث قابل المتهم" مضيفا " يبدو ان الرئيس بات يدخل الصراعات السياسية في ملفات الحق العام".يذكر أن المحامية وفاء الشاذلي كشفت الاربعاء 9 نوفمبر ، ان السلطات القضائية وافقت على اعادة فتح التحقيقات في قضية قتل المرحومة عواطف حميدة مديرة إذاعة الشباب وذلك بمقتضى مطلب التماس تقدم به محامي المحكوم عليه في القضية.وقالت وفاء الشاذلي ان محامي المحكوم عليه قدّم مجموعة تسجيلات وشهادات جديدة دفعت السلطات القضائية الي اعادة فتح البحث.يذكر ان وفاء الشادلي كانت لمّحت الي امكانية تورط رئيس حزب حالي في جريمة القتل.