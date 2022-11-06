العياشي العجرودي: النقار تحصل على راتب 5 ملاين شهريا وعرستلو مرتين وشريتلو زوز كراهب حطمهم

كشف صاحب قناة الجنوبية العياشي العجرودي عن علاقته بالممثل " النقار" قائلا انه قدم له الكثير .

واضاف " عرستلو مرتين واشتريت له سيارتان حطمهمها الاثنين إضافة لراتب بخمسة آلاف دينار".



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وتابع العجرودي " النقار تحصل على 26 الف دينار كدين لم يسدده ".وكان صابر الهذيلي أو “النقار” كما يعرفه التونسيون وجّه لوما حادا إلى قناة الجنوبية متهما إدارتها بالتخلي عنه بعد 5 سنوات من التعب والاجتهاد والتضحية على حساب صحته.وأكد “النقار” في تصريح سابق أن القناة حجبت عنه أجرته الشهرية ولم يقدموا له تفسيرات مقنعة ورفضوا الاستجابة لكافة نداءاته رغم علمهم بوضعيته الخاصة.وأضاف أنه مر بظرف مالي صعب خلال شهر رمضان خاصة وأنه العائل الوحيد لثلاث عائلات بالإضافة إلى ما يتطلبه وضعه الصحي من متابعة يومية وأدوية.