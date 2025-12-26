تونس والاردن يؤكدان الحرص على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي

أكّد لقاء جمع وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عز الدين بن الشيخ، وسفير المملكة الأردنيّة الهاشميّة لدى تونس،عبد الله أبو رمان، حرصهما المشترك على مزيد دعم وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي ويعزّز المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.







وقد استقبل وزير الفلاحة السفير الأردني اليوم الجمعة و تباحثا حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الفلاحي، وفق وزارة الفلاحة.وتناول اللّقاء آفاق تبادل الخبرات الفنيّة والعلميّة، لا سيّما في مجالات التصرّف في الموارد المائيّة، وتقنيات زراعة النخيل والزّياتين، إلى جانب تعزيز الشراكات والاستثمار في القطاع الخاص، ودعم التعاون بين الهياكل البحثيّة في البلدين.كما تمّ التطرّق إلى سبل تطوير المبادلات التجاريّة وتسهيل انسياب المنتجات الفلاحيّة، وخاصة الزّياتين والتّمور بالنسبة لتونس، والأسمدة بالنسبة للمملكة الأردنيّة الهاشميّة.